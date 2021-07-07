Адвокат отказался дальше работать с Бритни Спирс

На судебных заседаниях об опекунстве последние 13 лет Бритни Спирс представлял адвокат Сэм Ингэм. Но мужчина решил больше не работать с певицей и уже подготовил все документы для своей отставки.

По информации TMZ, Ингэм уже в ближайшее время подаст документы с просьбой от увольнении. На роль адвоката Бритни мужчину назначил суд.

Как пояснили источники издания, адвокат принял решение об уходе после заявления исполнительницы в суде. По словам Бритни, она не знала, что может подать прошение о прекращении опекунства. При этом адвокат неоднократно предлагал певице различные варианты, включая требование о прекращении опекунства.

Ранее об увольнении заявил менеджер Ларри Рудольф, работавший со Спирс с 1990-х годов. Он пояснил, что исполнительница больше не нуждается в его услугах, так как решила приостановить свою карьеру. Но менеджер стал не первым, кто решил больше не сотрудничать со Спирс. От работы уже отказалась компания Bessemer Trust, которую в 2020 году назначили соопекуном для контроля над финансами исполнительницы.