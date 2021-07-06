Менеджер Бритни Спирс уволился из-за паузы в карьере певицы

Менеджер Бритни Спирс Ларри Рудольф, работавший с ней с 1990-х годов, заявил о своем увольнении. По его словам, певица решила взять паузу в карьере, поэтому услуги менеджера ей больше не пригодятся.

О своем уходе Рудольф уведомил опекунов Бритни Джейми Спирса и Джоди Монтгомери. Письмо экс-менеджера опубликовало издание Deadline. В нем Рудольф напомнил, что последний раз общался со звездой больше двух лет назад. Еще тогда она заявила ему, что хочет поставить карьеру на паузу.

«Как ее менеджер, я верю, что мое увольнение в интересах Бритни, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны», — добавил он.

Рудольф также пожелал певице счастья и здоровья.

В конце июня Бритни Спирс на заседании суда потребовала, чтобы ее освободили от опекунства со стороны отца Джейми Спирса. Она указала на то, что с 2008 года не владеет своей жизнью и назвала опеку оскорбительной Однако суд отклонил ее запрос, посчитав, что она «практически неспособна управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию». Однако этот отказ не отменил ее права и в дальнейшем подавать аналогичные прошения об отмене опекунства.