Рыбин и Сенчукова пожаловались на отсутствие денег

«Осталась 1000», — написала Сенчукова в своем Instagram. Правда, неизвестно, о какой валюте идет речь. Ранее артистка рассказывала, что у них осталось всего 30 тысяч.

Подписчики в комментариях поделились на две категории. Первые написали слова поддержки и посочувствовали, а вторые пристыдили пару, напомнив, что у большинства все еще хуже.

Ранее голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон переболели коронавирусом в Австралии. Актер рассказал, как протекала болезнь. По его словам, у него были боли и слабость. Это не давало ему совершать даже простые физические упражнения, однако жене Хэнкса пришлось сложнее.

«У нее была температура намного выше и у нее были некоторые другие симптомы. Она потеряла вкус и обоняние. Она совершенно не получала радости от еды на протяжении большей части трех недель. Ее так тошнило, что ей приходилось ползти от кровати в другие части комнаты», — рассказал актер.