Том Хэнкс рассказал, как они с женой перенесли коронавирус

По словам актера, у него были боли и слабость. Это не давало ему совершать даже простые физические упражнения, однако жене Хэнкса пришлось сложнее.

«Рита прошла через более тяжелые испытания, чем я. У нее была температура намного выше и у нее были некоторые другие симптомы. Она потеряла вкус и обоняние. Она совершенно не получала радости от еды на протяжении большей части трех недель. Ее так тошнило, что ей приходилось ползти от кровати в другие части комнаты. Это продлилось некоторое время», — заявил актер.

Ранее супруга Хэнкса рассказывала, что им помогло то, что они с мужем были вместе, помогали друг другу и понимали, что нужно делать.

Она также сообщила, что болезнь пошла на убыль после приема лекарства. Но она испытала очень сильные побочные эффекты: тошноту и головокружение.