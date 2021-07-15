Музыкант и актер Петр Мамонов, который скончался 15 июля от последствий ковида, запомнился коллегам своей противоречивостью. Сценарист, музыкант, артист и дизайнер интерьеров Сергей Пахомов в беседе с «360» назвал Мамонова непростым, но веселым человеком.

Пахомов снимался вместе с Петром Мамоновым в комедийном мюзикле «Шапито-шоу», а еще соседствовал с актером.

«Мы соседи с Петром Николаевичем. Я прожил на Среднем Каретном [переулке] лет пять. Если о его бурной молодости говорить, то все мне это близко по состоянию», — поделился он.

Мне горько, что Петр Николаевич нас покинул в этом мире. Его жизнь очень яркая, сильная и мощная. <...> Мамонов — настоящий патриот, настоящий русский. Русский богатырь он по большому счету Сергей Пахомов актер.

На съемках «Шапито-шоу» Мамонов показал себя «веселым, непростым, очень глубоким и во многом противоречивым».

По его словам, актер и музыкант оказал мощнейшее воздействие на молодежь, культуру и современность.

«В современности очень мало людей, которые могли бы повлиять на процессы», — заключил Сергей Пахомов.

Предварительно, похоронят Петра Мамонова на Троекуровском кладбище в Москве — на аллее деятелей искусств. Дата погребения пока не называлась.