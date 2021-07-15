Похороны музыканта и актера Петра Мамонова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Основателя рок-группы «Звуки Му» похоронят на аллее деятелей искусств, сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства из сферы культуры, знакомый с пожеланиями близких Мамонова, сообщил, что его похоронят на Троекуровском кладбище, на аллее деятелей искусств.

Дату похорон объявят позднее.

Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет. Музыкант и актер умер вследствие заражения коронавирусом. Его госпитализировали в больницу в Коммунарке 27 июня. Артист находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому. Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Две недели они боролись за его жизнь. Но состояние актера не улучшалось.

Смерть Мамонова шокировала многих его знакомых, коллег, поклонников и просто людей, которые всегда интересовались его судьбой. Своими воспоминаниями о музыканте ранее поделились режиссер Павел Лунгин, актеры Игорь Жижикин, Сергей Газаров и Сергей Колесников.