Знаменитости 13 февраля 2024, 00:23 «Руки не держат». Дану Борисову нашли без сознания в Москве Телеведущую Борисову госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиков РИА «Новости»

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Телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиков. Ее без сознания нашла дочь. Об этом сообщила «Экспресс газета».

По словам матери телеведущей, после звонка внучки она сразу подумала, что дочь снова употребляла наркотики, ведь при ее хроническом заболевании возможны рецидивы. Она даже перерыла ее квартиру в поисках запрещенных веществ, но ничего не нашла.

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Приехавшим медикам Борисова пожаловалась на сухость во рту, головокружение, тошноту и низкое давление. Телеведущую отправили в одну из клиник Москвы. После того, как светская львица пришла в себя, она связалась с дочерью и матерью.

«У меня рефлексы заторможены, тряска во всем теле, руки не держат. Похудела на девять килограммов, хочу еще на пять-шесть, голова болит», — призналась Борисова.

Телезвезда могла попасть в больницу после того, как начала делать инъекции широко разрекламированного препарата для диабетиков, сообщил StarHit.

Ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что употребление без назначения врача нашумевшего препарата «Оземпик», который считается одним из самых мощных средств в борьбе с лишним весом, грозит заражением кишечника.