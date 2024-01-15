Здоровье 15 января 2024, 17:55 Врач Харлов: самостоятельное назначение «Оземпика» грозит заражением кишечника

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Употребление без назначения врача нашумевшего препарата «Оземпик», который считается одним из самых мощных средств в борьбе с лишним весом, грозит заражением кишечника. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, прием препарата дает чувство сытости. В результате пища в желудке задерживается, она начинает ферментироваться и бродить. Это может привести к интоксикации, острой кишечной инфекции и заражению.

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Отмечается, что изначально «Оземпик» предназначался для лечения диабета второго типа. Препарат стал сенсацией после заявлений знаменитостей о его эффективности в борьбе с лишним весом.