Рудковская оскорбилась из-за того, что ее назвали «бабушкой»

«Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек или люто завидующий. Видимо, вы два в одном», — написала Рудковская.

Также она уверена, что «самодостаточный и позитивный человек» не стал бы писать подобные вещи.

«Память у меня хорошая, думаю, и связи тоже. Ведь и про тебя сольют информацию», — пригрозила Рудковская.

Ранее скандал разгорелся вокруг международного бренда Louis Vuitton в России. Певица Рита Дакота обвинила продюсера Яну Рудковскую в дискриминации и унижении из-за розыгрыша сумок компании. Та обвинения отрицает, однако многие пользователи и знаменитости не поверили ее словам.

Выяснения отношений Рудковской и Дакоты начались с поста певицы в Instagram. Дакота решила поделиться со своими подписчиками историей о том, как ее унизили Louis Vuitton и Рудковская. Она рассказала, что ее пригласили для проведения розыгрыша 10 брендовых сумок. Оказалось, что сумки уже увезли к другим блогерам, поэтому сделать снимки с ними не получилось. Певице и ее подруге предложили альтернативу.