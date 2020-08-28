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    28 августа 2020, 14:11

    Рудковская оскорбилась из-за того, что ее назвали «бабушкой»

    Дарья Морозова

    Продюсер Яна Рудковская написала в своем Telegram-канале гневный пост, в котором возмутилась тем, что анонимный хейтер назвал ее «бабушкой». Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек или люто завидующий. Видимо, вы два в одном», — написала Рудковская.

    Также она уверена, что «самодостаточный и позитивный человек» не стал бы писать подобные вещи.

    «Память у меня хорошая, думаю, и связи тоже. Ведь и про тебя сольют информацию», — пригрозила Рудковская.

    Ранее скандал разгорелся вокруг международного бренда Louis Vuitton в России. Певица Рита Дакота обвинила продюсера Яну Рудковскую в дискриминации и унижении из-за розыгрыша сумок компании. Та обвинения отрицает, однако многие пользователи и знаменитости не поверили ее словам.

    Выяснения отношений Рудковской и Дакоты начались с поста певицы в Instagram. Дакота решила поделиться со своими подписчиками историей о том, как ее унизили Louis Vuitton и Рудковская. Она рассказала, что ее пригласили для проведения розыгрыша 10 брендовых сумок. Оказалось, что сумки уже увезли к другим блогерам, поэтому сделать снимки с ними не получилось. Певице и ее подруге предложили альтернативу.

    Новости SMI.FM