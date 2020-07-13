Люксовая обида. Дакота и Рудковская устроили скандал из-за 10 сумок Louis Vuitton

Скандал разгорелся вокруг международного бренда Louis Vuitton в России. Певица Рита Дакота обвинила продюсера Яну Рудковскую в дискриминации и унижении из-за розыгрыша сумок компании. Та обвинения отрицает, однако многие пользователи и знаменитости не поверили ее словам.

Сумки против Дакоты

Выяснения отношений Рудковской и Дакоты начались с поста певицы в Instagram. Дакота решила поделиться со своими подписчиками историей о том, как ее унизили Louis Vuitton и Рудковская. Она рассказала, что ее пригласили для проведения розыгрыша 10 брендовых сумок. Оказалось, что сумки уже увезли к другим блогерам, поэтому сделать снимки с ними не получилось. Певице и ее подруге предложили альтернативу.

«Организатор Иван скинул нам чек от купленных для розыгрыша сумочек и попросил съездить в бутик LV сфоткаться там с аналогичными. Маша их VIP-клиент, поэтому нас проводили в специальный „апартамент“ бутика, мы сделали фото и в день конкурса выложили их с одинаковым для всех конкурсным текстом», — написала Дакота.

Спустя какое-то время девушке позвонил организатор, который заявил, что входить в святой апартамент могут только клиенты компании. По его словам, эти люди приносят бренду миллион евро в год, и в Париже уже разразился жуткий скандал. После этой тирады Иван сказал певице удалить пост.

«Еще через пять минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает, „как я туда попала“», — заявила певица.

Дакота добавила, что именитый продюсер хамила ей и доходчиво объясняла, что участие в розыгрыше снижает градус компании. Более того, Рудковская использовала понятие «дешманский» и якобы наговорила Дакоте такое, от чего она расплакалась. В итоге Рита заявила, что выступает против любой дискриминации.

«Раздаем Louis Vuitton»

Ответ продюсера не заставил себя долго ждать. Рудковская заявила, что выкупила сумки для проведения акции, поэтому Louis Vuitton не имеет к ситуации никакого отношения. При этом она подчеркнула, что не против участия Дакоты, но просто узнала об этом в последний момент.

«Когда после запуска акции мне люди пишут: вы раздаете сумочки Louis Vuitton, это снижает градус и уровень этой истории. „Раздаем Louis Vuitton“ — вообще звучит странно. Эти вещи выкуплены мною. Поэтому я имею полное право делать замечания», — пояснила свою позицию Рудковская.

Она выступила против подачи певицы и формулировки, так как считает, что это принимает статус уважаемого ей бренда.

Согласитесь, когда люди попадают в апартаменты Louis Vuitton, там фотографируются не со своими сумками, а потом пишут, что раздают какие-то сумочки — это является подлогом и заведомо ложной информацией Яна Рудковская продюсер.

По словам Рудковской, она не грубила певице, объясняя свою позицию. При этом она попросила не писать про раздачу призов, если на фотографиях чужие вещи.

На следующий день продюсер опубликовала в Stories ссылки на новый музыкальный альбом Дакоты. Она поздравила исполнительницу с качественным альбомом и призналась, что «заслушала его до дыр».

В своем Telgaram-канале продюсер объяснила, что как профессионал случает любую музыку. Еще она попросила не ущемлять музыкальные вкусы.

«Цирк в чем? В том, что впервые Яна Рудковская обратила внимание на альбом талантливой певицы и решила поддержать ее творчество, а также выделила лучший трек альбома и похвалила (не восхищалась) за качественный материал? Ну времена пошли, ну нравы», — написала она.

Дакота не стала молчать и высказала свою точку зрения о поступке Рудковской. Певица считает, что такой ход с похвалой продюсеру посоветовал сделать антикризисный менеджер. Посты должны быть показать, что весь скандал с сумками — тайный заговор.

Конечно, в мире, где живут такие, как Яна, это лучше, чем извиниться перед человеком, которого унизил, обесценил, оскорбил. Попытаться грязно сыграть, сподличать, кинуть на него тень, высмеять… Тонко и умно. И очень-очень низко… P. S. Никакая я Яне не «Ритуся». Я эту женщину не знала и знать не желаю Рита Дакота певица.

К скандалу подключились другие знаменитости

Пока Рудковская и Дакота сыпали претензиями друг другу в соцсетях, громкий скандал обсуждали и все остальные. Так, в Instagram Louis Vuitton набежали тысячи комментаторов, осуждающих продюсера. Подписчики просили остановить дискриминацию.

В LV отреагировали на скандал вокруг их фирменной продукции. Российский представитель Louis Vuitton Восток сообщил РБК, что компания не имеет к акции никакого отношения.

«Louis Vuitton пристально следит за происходящей ситуацией и искренне сожалеет о том, что произошло. Мы не инициировали, не поддерживали данную акцию. Louis Vuitton является инклюзивным и демократичным брендом, который бережно хранит ценности и уважение друг к другу», — процитировало издание ответ представителя LV.

Шоумен Рустам Солнцев поддержал Дакоту, но подчеркнул, что не считает певицу «светочем разума». Он отметил, что продукция Louis Vuitton не принадлежит Яне Рудковской, ее может носить каждый желающий. Кроме того, он сравнил продюсера с Боней и Волочковой и посоветовал им всем «чуть-чуть притихнуть», потому что «эти неумные, несмешные, неловкие новостные потоки от них достали».

Вячеслав Манучаров назвал музыкального продюсера «маловоспитанной дамой» и «главной столичной мещанкой». Он отметил, что она сама взяла на себя роль представителя популярного бренда, и теперь может разрушить репутацию, которую Louis Vuitton создавал долгие годы.