Знаменитости 18 февраля 2024, 09:41 Рождение четвертого ребенка Тарасова пошатнуло равновесие Бузовой Бузова откровенно рассказала о своем состоянии после родов Костенко РИА «Новости»

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Бывший футболист Дмитрий Тарасов вновь стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила четвертого ребенка. Экс-супруга спортсмена певица Ольга Бузова пожаловалась на подавленное состояние.

В соцсетях звезда заявила, что не смогла выспаться и плохо себя чувствует.

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«Просто не могла встать сегодня! Не понимаю, почему так? Может, погода или усталость накопилась», — поделилась она с пользователями.

Поклонники предположили, что в плохом самочувствии Бузовой виноват Тарасов. У экс-футболиста родился второй мальчик.

У 38-летней Бузовой детей нет. Она также не состоит ни с кем в отношениях. Звезда неоднократно выражала надежду, что однажды сможет познать радость материнства.

В январе Бузова отметила день рождения. Один из богатых поклонников подарил ей дорогой импортный автомобиль. СМИ писали, что артистка познакомилась с ним несколько лет назад. До этого мужчина дарил артистке украшения с бриллиантами.