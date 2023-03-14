Знаменитости 14 марта 2023, 09:42 Розенбаум попал в больницу из-за тромба в ноге Kras Mash: Розенбаума госпитализировали из-за тромба в ноге РИА «Новости»

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Певца Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске из-за тромба в ноге, сообщил Telegram Kras Mash. По информации источника канала, артиста уже прооперировали.

Собеседник Kras Mash уточнил, что певец обратился к врачам самостоятельно из-за плохого самочувствия. Помощь потребовалась минувшей ночью.

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Розенбаума положили в больницу скорой медицинской помощи имени Карповича. После обследования выяснилось, что певцу нужна операция из-за тромба в ноге. Ее уже провели. Пока артист остается под наблюдением медиков.

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Официально эти данные пока не подтверждены. Ни сам певец, ни его представители информацию о госпитализации никак не комментировали.

Телеканал «Звезда» сообщил ранее, что в больнице Красноярска просто подтвердили факт госпитализации артиста, но никаких подробностей не привели.