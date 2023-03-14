Важное 14 марта 2023, 08:15 Александра Розенбаума госпитализировали в одну из больниц Красноярска Telegram-канал «112»: Александра Розенбаума прооперировали в одной из больниц Красноярска РИА «Новости»

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Певцу и композитору, народному артисту России Александру Розенбауму сделали операцию в одной из больниц Красноярска. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, певец пожаловался на боли в ноге. После обследования у певца обнаружили тромб. Диагноз потребовал принятия решения об экстренной операции.

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Хирургическое вмешательство прошло успешно. Музыкант сейчас находится под наблюдением специалистов сосудистой хирургии.

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Вечером 13 марта Розенбаум выступил в Красноярске с концертом.

Это уже не первая госпитализация певца. В сентябре 2019 года Розенбаума оперировали в одной из московских клиник. Тогда хирургическое вмешательство было запланированным. Музыкант пожаловался на головные боли, врачи заподозрили у него нарушение мозгового кровообращения. К счастью, инсульт не подтвердился. Но медики все равно решили провести операцию.