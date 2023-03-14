14 марта 2023, 08:15
Александра Розенбаума госпитализировали в одну из больниц Красноярска
Telegram-канал «112»: Александра Розенбаума прооперировали в одной из больниц Красноярска
Певцу и композитору, народному артисту России Александру Розенбауму сделали операцию в одной из больниц Красноярска. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, певец пожаловался на боли в ноге. После обследования у певца обнаружили тромб. Диагноз потребовал принятия решения об экстренной операции.
Реклама
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Музыкант сейчас находится под наблюдением специалистов сосудистой хирургии.
Реклама
Вечером 13 марта Розенбаум выступил в Красноярске с концертом.
Это уже не первая госпитализация певца. В сентябре 2019 года Розенбаума оперировали в одной из московских клиник. Тогда хирургическое вмешательство было запланированным. Музыкант пожаловался на головные боли, врачи заподозрили у него нарушение мозгового кровообращения. К счастью, инсульт не подтвердился. Но медики все равно решили провести операцию.
Музыка
Медицина
Реклама
Реклама