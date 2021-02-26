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    26 февраля 2021, 16:05

    Розамунд Пайк возмутил плакат к фильму, на котором ей увеличили грудь

    Александр Блинов

    Американская актриса Розамунд Пайк рассказала в интервью Келли Кларксон, что на плакате к фильму «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» ей пририсовали пышную грудь, хотя она никогда не обладала такими формами. Об этом сообщило издание Daily Mail.

    Розамунд Пайк возмутил плакат к фильму, на котором ей увеличили грудь

    Пайк призналась, что когда увидела постер для фильма, на котором ей увеличили грудь, то была возмущена и попросила кинокомпанию не использовать его. Из-за подобной обработки на фотографиях люди могут потерять контроль над тем, как на самом деле выглядит их тело, заявила актриса.

    Но это не единственный случай ретуширования собственной внешности со стороны кинокомпаний, с которым приходилось сталкиваться актрисе. Пайк рассказала, что до сих пор не понимает, почему на плакате к фильму «Опасный элемент» ей решили сделать карие глаза.

    Актриса предположила, что ей известно далеко не о всех случаях корректировки ее внешности на фотографиях.

    Американская певица Холзи ранее рассказала, что ретушь фотографий в соцсетях может навредить психике. Многие начинают стесняться своего настоящего лица после этого.