Розамунд Пайк возмутил плакат к фильму, на котором ей увеличили грудь

Американская актриса Розамунд Пайк рассказала в интервью Келли Кларксон, что на плакате к фильму «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» ей пририсовали пышную грудь, хотя она никогда не обладала такими формами. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пайк призналась, что когда увидела постер для фильма, на котором ей увеличили грудь, то была возмущена и попросила кинокомпанию не использовать его. Из-за подобной обработки на фотографиях люди могут потерять контроль над тем, как на самом деле выглядит их тело, заявила актриса.

Но это не единственный случай ретуширования собственной внешности со стороны кинокомпаний, с которым приходилось сталкиваться актрисе. Пайк рассказала, что до сих пор не понимает, почему на плакате к фильму «Опасный элемент» ей решили сделать карие глаза.

Актриса предположила, что ей известно далеко не о всех случаях корректировки ее внешности на фотографиях.

Американская певица Холзи ранее рассказала, что ретушь фотографий в соцсетях может навредить психике. Многие начинают стесняться своего настоящего лица после этого.