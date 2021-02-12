Американская певица назвала вредной ретушь фото

Популярная американская певица Холзи рассказал, что ретушь фото в соцсетях может навредить психики. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она уточнила, что чувствовала себя неуверенно, когда видела себя на фото без ретуши. Певица уверена, что многие начинают стесняться своего лица, когда постоянно видят свои отретушированные фото.

«Это может быть вредно для вашего мозга — постоянно смотреть на себя через объектив, вы можете разочароваться тем, как на самом деле выглядит ваше лицо», — рассказал Холзи.

Ранее певица Лолита заявила, что не готова выходить замуж снова.

«Я тут как-то подумала: „Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?“ Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком», — заявила певица.

К 56 годам Лолита изменила свои взгляды на концепцию отношений.

«Лучше флер отношений — романтика (не одноразовая связь), и без обязательств со стиркой носков, грубо говоря», — добавила знаменитость.

В прошлом Лолита была замужем пять раз.