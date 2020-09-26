Роуз Лесли подтвердила, что ждет ребенка от Кита Харингтона

Исполнившая роль одичалой Игритт в сериале «Игра престолов» актриса Роуз Лесли сообщила, что ждет ребенка от своего мужа и коллеги по киносаге Кита Харингтона.

Она приняла участие в черно-белой фотосессии для журнала Make, где продемонстрировала округлившийся живот. Актриса сообщила, что очень счастлива и предвкушает материнство. Ей нравится опыт, который она переживает.

Последние четыре года актриса жила в Нью-Йорке, это первые снимки для британского издания.

Роман Харингтона и Лесли начался в 2012 году, о своих отношениях они заявили в 2016 году. Свадьба состоялась в 2018 году.

Кит Харингтон заявил, что его персонаж в сериале «Игра престолов» не смог бы занять Железный трон, так как не смог бы править страной и никогда не был бы счастлив.