Кит Харингтон прокомментировал свою роль в «Игре престолов»

По словам актера, Джон не мог занять железный трон, о котором мечтали многие герои сериала, так как персонаж не годился на роль короля и не смог бы править Семью Королевствами.

По словам самого актера, Джон никогда не был счастлив на юге, он хотел остаться на севере. Он сравнил своего героя с Недом Старком, которого считал отцом. Кит также отметил, что на Джоне лежало бремя ответственности.

«Вот, наконец, это бремя с него сваливается, все те ужасы, которые он пережил, отходят в сторону, и он отправляется на север», — поделился артист.