Роулинг напророчили повторение судьбы Рушди
Писательнице Роулинг пригрозили расправой за поддержку Салмана Рушди
Писательнице Джоан Роулинг пригрозили смертной расправой за осуждение покушения на ее коллегу Салмана Рушди. Об этом автору саги о Гарри Поттере заявил пользователь Тwittеr.
Роулинг разместила пост, в котором негативно высказалась о произошедшем с Рушди.
«Ты — следующая», — написал пользователь Меер Асиф Азиз.
Писательница публично обратилась за помощью к службе поддержки Twitter. Однако представители соцсети не удовлетворили ее просьбу и оставили комментарий пользователя в публичном доступе.
После этого Роулинг написала заявление в правоохранительные органы. Реакция полицейских на произошедшее пока неизвестна.
Салман Рушди пережил нападение 12 августа. Это произошло перед его запланированным публичным выступлением в Нью-Йорке. На писателя накинулся мужчина с ножом.
В результате Рушди доставили больницу с тяжелыми ранениями, а позднее и вовсе перевел на ИВЛ. Однако уже 14 августа агент писателя Эндрю Уайли сообщил, что его подопечный перешел на самостоятельное дыхание и начал поправляться.