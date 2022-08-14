Роулинг напророчили повторение судьбы Рушди

Писательнице Джоан Роулинг пригрозили смертной расправой за осуждение покушения на ее коллегу Салмана Рушди. Об этом автору саги о Гарри Поттере заявил пользователь Тwittеr.

Роулинг разместила пост, в котором негативно высказалась о произошедшем с Рушди.

«Ты — следующая», — написал пользователь Меер Асиф Азиз.

Писательница публично обратилась за помощью к службе поддержки Twitter. Однако представители соцсети не удовлетворили ее просьбу и оставили комментарий пользователя в публичном доступе.

После этого Роулинг написала заявление в правоохранительные органы. Реакция полицейских на произошедшее пока неизвестна.

Салман Рушди пережил нападение 12 августа. Это произошло перед его запланированным публичным выступлением в Нью-Йорке. На писателя накинулся мужчина с ножом.

В результате Рушди доставили больницу с тяжелыми ранениями, а позднее и вовсе перевел на ИВЛ. Однако уже 14 августа агент писателя Эндрю Уайли сообщил, что его подопечный перешел на самостоятельное дыхание и начал поправляться.