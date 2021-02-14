Россию призвали отказаться от англоязычных песен на Евровидении

Композитор и певец Юрий Лоза призвал артистов из России не выступать на Евровидении с песнями на английском языке. Музыкант считает, что этот конкурс нужно использовать для продвижения русской культуры, не надеясь на победу.

«Надо использовать площадку, как ее используют французы или итальянцы, чтобы популяризировать свою культуру», — сказал Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва».

России нужно отправлять своих конкурсантов на Евровидение, несмотря на ухудшение отношений с Европой, отметил музыкант. Песни на русском языке позволят добиться уважения других стран, по его мнению.

Лоза привел в пример Диму Билана, который победил на конкурсе в 2008 году с песней Believe. Композитор отметил, что этот триумф не принес артисту успехов на западной сцене.

«Билан спел по-английски, занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар, потому что никому он как англоязычный певец не нужен. Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны», — сказал он.

Евровидение-2021 будет проходить в Нидерландах с 18 по 22 мая. В каком формате будет проходить конкурс, организаторы пока не определились. Ранее сообщалось, что Россию на конкурсе может представить группа «Нейромонах Феофан».