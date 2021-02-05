«Нейромонах Феофан» захотел представить Россию на Евровидении

Участники коллектива ни разу не смотрели музыкальное состязание. Феофан также не понимает процедуру отбора на это мероприятие. Тем не менее он заявил, что Евровидение позволяет певцам показать себя на международном уровне, поскольку вокруг этого фестиваля много шума.

«Мое отношение к непрозрачным процессам почти всегда негативное. А так фестиваль хороший, пусть проходит, главное, чтобы не воевали. Если пригласят, мы готовы представить Россию как нефиг делать», — выразил свое мнение «Нейромонах Феофан».

Нейромонах Феофан — известная драм-н-бэйс группа из Санкт-Петербурга. Дебютный альбом коллектива вышел в начале 2015 года. До сих пор никто из поклонников не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном музыканта.

Участие в Евровидении-2021 подтвердила 41 страна, как изначально и планировалось в 2020 году. В России конкурс покажут на Первом канале.

Организаторы Евровидения отказались проводить полноценный конкурс. Окончательное решение о формате объявят позднее.