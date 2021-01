Российскому режиссеру Балагову пригрозили расправой, если он провалит «пилот» The Last of Us

Александр Блинов Российскому режиссеру Кантемиру Балагову пригрозили физической расправой в случае, если пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us окажется провальным. Скриншот с перепиской Балагов показал подписчикам в Instagram , но вскоре удалил пост. Один из фанатов компьютерной игры, которая в России выходит под названием «Одни из нас», написал режиссеру в личных сообщениях, что «самолично грохнет» его, если пилотная серия The Last of Us не оправдает его ожиданий. Балагов лаконично ответил на сообщение, отправив лишь пару смайликов с поцелуем. Сейчас пост уже удален из Stories режиссера, рассказал Sports.ru. Кантемира Балагова ранее выбрали в качестве режиссера для первой серии Тhе Lаst Оf Us. Изначально планировалось, что эту работу доверят Юхану Ренку. Кроме того, оператором может стать россиянка Ксения Середа, известная по работе над сериалом «Чернобыль».