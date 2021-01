Оператором сериала по The Last of Us может стать россиянка

Шоураннер адаптации игры The Last of Us Крейг Мазин сообщил, что оператором пилотного эпизода, скорее всего, станет россиянка Ксения Середа. Она работала над российским сериалом «Чернобыль».

Также Середа снимала фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Он как раз стал режиссером пилотной серии The Last of Us. Сам Балагов признался, что является фанатом компьютерной игры. Она, по его словам, открыла в нем что-то новое.

Мазин сообщил о возможном участии Середы в работе над проектом во время подкаста Scriptnotes. Съемки шоу, возможно, стартуют уже этой весной в Канаде.

В основе сюжета The Last of Us история контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Они путешествуют по территории бывших США через 20 лет после глобальной пандемии.

Создатель игры The Last of Us Нил Дракманн положительно оценил вклад Балагова в работу над экранизацией, написала «Российская газета». Дракманн активно участвует в написании сценария.

Крейг Мазин — американский режиссер, сценарист и продюсер. Он известен прежде всего как сценарист и продюсер мини-сериала HBO «Чернобыль».