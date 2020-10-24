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    24 октября 2020, 01:45

    Боня научит подписчиц увеличить губы за 300 рублей

    Анастасия Кукова

    Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня на своей странице в Instagram-сторис анонсировала мастер-класс по увеличению губ своими руками. За участие в нем она возьмет 300 рублей.
    Боня научит подписчиц увеличить губы за 300 рублей

    Телеведущая объяснила символическую сумму тем, что для этого не понадобятся инъекции.

    «Вы знаете, что губы можно сделать больше своими руками? Вот у меня есть комплекс упражнений, которые позволят увеличить губы. Комплекс направлен на то, чтобы губы были яркие, сочные, красивые, спелые, чтобы кровообращение было хорошее», — поделилась ведущая.

    Боня уточнила, что эффект продлится два-три дня, поэтому упражняться придется перед какими-то публичными мероприятиями.

    В конце августа Виктория Боня попала в список блогеров, заработавших больше всех денег, составленный журналом Forbes. Телеведущая заявила, что это скорее смешно, чем престижно.