Боня научит подписчиц увеличить губы за 300 рублей

Телеведущая объяснила символическую сумму тем, что для этого не понадобятся инъекции.

«Вы знаете, что губы можно сделать больше своими руками? Вот у меня есть комплекс упражнений, которые позволят увеличить губы. Комплекс направлен на то, чтобы губы были яркие, сочные, красивые, спелые, чтобы кровообращение было хорошее», — поделилась ведущая.

Боня уточнила, что эффект продлится два-три дня, поэтому упражняться придется перед какими-то публичными мероприятиями.

В конце августа Виктория Боня попала в список блогеров, заработавших больше всех денег, составленный журналом Forbes. Телеведущая заявила, что это скорее смешно, чем престижно.