Знаменитости 18 апреля 2024, 12:08 Российские фанаты сделали Наталии Орейро необычный подарок Фанаты из России преподнесли актрисе Наталии Орейро необычное одеяло из лоскутов РИА «Новости»

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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, прославившаяся благодаря роли в телесериале «Дикий ангел», получила необычный подарок от российских поклонников. Об этом она рассказала в интервью изданию «СтарХит».

Артистка рассказала, что ее фанаты из различных уголков России вручили ей уникальное одеяло. Оно было соткано из квадратов, сделанных разными людьми и впоследствии соединенных в единое целое. Поклонники приготовили два таких одеяла — одно для самой актрисы, а другое для ее сына. Она отметила, что всегда берет эти одеяла на съемочную площадку.

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Орейро выразила восхищение креативностью российских фанатов.

«Мне всегда нравилось в России, что вещи, которые мне дарили, были связаны с тем, от кого они», — рассказала она.

Кроме этого, актрисе подарили матрешки, на которых изображены ее муж и сын. Она также заявила, что часто получает от поклонников из России эмоциональные письма.

Недавно латиноамериканская звезда закончила работу в картине «Письмо к Деду Морозу» в Московской области. Съемки завершили раньше срока.