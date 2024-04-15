Знаменитости 15 апреля 2024, 13:12 Наталья Орейро уехала из России после съемок в фильме Mash: певица и актриса Наталья Орейро покинула Россию после съемок в Подмосковье Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро покинула Россию. Она закончила работу в картине «Письмо к Деду Морозу» в Московской области, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, последние сцены ленты с Орейро снимали в усадьбе Ивановское в Подольске. Примерно на месяц территорию усадьбы огородили и не пускали туда посетителей.

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Участники съемочной группы рассказали журналистам, что после теракта 22 марта график работы скорректировали. Продолжительность смен увеличили, а сами съемки завершили раньше срока. Орейро отменила поездки по России и в своих социальных сетях выразила поддержку всем пострадавшим от теракта.

Актриса приехала в Москву 18 марта из Санкт-Петербурга, куда она ранее прибыла из Уругвая. Она исполнила эпизодическую роль в фильме, где на Новый год исполняется желание главного героя. Партнерами артистки по съемочной площадке стали Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Орейро также удалось побывать в Карелии.