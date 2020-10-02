Российская фигуристка призналась, что неизлечимо больна

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни, из-за которой ей приходится принимать гормональные препараты.

Этой историей спортсменка поделилась в интервью Teleprogramma.pro. По словам Слуцкой, у нее системное ревматоидное заболевание сосудов. Это заболевание невозможно вылечить.

«Мне приходится поддерживать жизнь гормональными препаратами», — сказала Слуцкая. Слова фигуристки привело ИА Nation News.

Ирина Слуцкая — двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Свою спортивную карьеру фигуристка завершила в 2006 году.

В начале года стало известно о том, что актриса Екатерина Волкова неизлечима больна — у нее гепатит C. Это заболевание обнаружилось у артистки после того, как ей было сделано переливание крови.

Переработки на четвертом месяце беременности привели к преждевременным родам. На тот момент актриса находилась на съемках в Чехии, и ее отвезли в местную больницу. Врачи решили провести искусственные роды, но ребенок не выжил. Сама Екатерина потеряла много крови и ей сделали переливание.