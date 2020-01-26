Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Ребенка она ждала от своего второго мужа режиссера Сергея Члиянца. Во время преждевременных родов она находилась на съемках в Чехии.

«Снимались в шикарном замке, там были белые чехлы на стульях. Я позавтракала, ничто не предвещало беды, а когда встала, на стуле на белом чехле увидела кровь», — рассказала она.

Ее тут же увезли в местную больницу. Медики решили провести искусственные роды, но ребенок не выжил. Екатерина потеряла много крови и ей сделали переливание. После этой процедуры актриса узнала, что заразилась гепатитом C.

Узнав о диагнозе супруги Сергей Чиянц начал от нее отдаляться. Их отношения настолько испортились, что он даже начал спрашивать какой вилкой она ела сегодня. Тогда Екатерина Волкова замкнулась в себе. Через некоторое время они развелись.