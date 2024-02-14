Знаменитости 14 февраля 2024, 02:18 Российская актриса получила «порно-Оскара» Жительница Екатеринбурга выиграла международный «порно-Оскар» Freepik

Читать 360tv в

Модель и порноактриса из Екатеринбурга, известная как Sweetie Fox, получила премию AVN Awards, которую еще называют «порно-Оскаром». Об этом сообщило издание E1.ru.

Девушка победила в номинации «Любимые косплеерши», разделив приз со своей коллегой Bunni Black. Лучших актрис выбирали фанаты во время голосования. Актрисы фильмов 18+ набрали одинаковое число голосов.

Реклама

Sweetie Fox пока еще не похвасталась победой в социальных сетях, но известно, что это первый «порно-Оскар» в ее карьере. Такую же премию получила в этом году и россиянка Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи. Порноактрису из Омска наградили за участие в фильме для взрослых «Кукольный дом –2», причем для нее это уже третий «порно-Оскар».

Сама Sweetie Fox снимается в порнофильмах с 18 лет. Она часто примеряет на себя образы героев кино, аниме и комиксов. Девушка снимает видео со своим мужем, выкладывая ролики на личной странице стримингового сервиса, скрывая при этом свое настоящее имя и прошлое.

В конце января одна из крупнейших представительниц американской порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет. По предварительной версии, причиной смерти порноактрисы и ее приятеля стала передозировка наркотиками.