26 января 2024, 04:37
Крупнейшая звезда порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в США
TMZ: в США скончалась 43-летняя порноактриса Джесси Джейн
Одна из крупнейших представительниц американской порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, тела актрисы и ее друга обнаружили в среду в городе Мур штата Оклахома. Тревогу забил работодатель мужчины, когда не смог связаться с ним в течение нескольких дней. Полиция провела проверку квартиры.
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По предварительной версии, причиной смерти порноактрисы и ее приятеля стала передозировка наркотиками.
Джесси Джейн в США считалась одной из самых известных порноакртис. Она сыграла главную роль в фильме для взрослых, съемки которого обошлись в восемь миллионов долларов. Джейн закончила карьеру в порноиндустрии в 2019 году.
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