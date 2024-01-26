Знаменитости 26 января 2024, 04:37 Крупнейшая звезда порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в США TMZ: в США скончалась 43-летняя порноактриса Джесси Джейн Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Одна из крупнейших представительниц американской порноиндустрии Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, тела актрисы и ее друга обнаружили в среду в городе Мур штата Оклахома. Тревогу забил работодатель мужчины, когда не смог связаться с ним в течение нескольких дней. Полиция провела проверку квартиры.

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По предварительной версии, причиной смерти порноактрисы и ее приятеля стала передозировка наркотиками.

Джесси Джейн в США считалась одной из самых известных порноакртис. Она сыграла главную роль в фильме для взрослых, съемки которого обошлись в восемь миллионов долларов. Джейн закончила карьеру в порноиндустрии в 2019 году.

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