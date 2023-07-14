Знаменитости 14 июля 2023, 03:07 Россиянку Загитову признали в США самой сексуальной фигуристкой мира The Sun US: россиянка Загитова стала самой сексуальной фигуристкой мира РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова является самой сексуальной фигуристкой мира. Такую оценку спортсменке дали журналисты американского издания The Sun US.

На сайте издания появилась статья о российской фигуристке. В материале рассказывалось о жизни чемпионки и ее заработке. В тексте журналисты назвали Загитову моделью, любящей проводить свободное время за садоводством, а также самой сексуальной фигуристкой в мире.

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Загитова взяла золото Олимпиады в 2018 году. Еще на ее счету первое место чемпионата мира 2019 года, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годов.

Ранее Загитова призвала россиян заботиться об экологии. Она снялась в ролике об обращении с отходами Российского экологического оператора.