14 июля 2023, 03:07
Россиянку Загитову признали в США самой сексуальной фигуристкой мира
The Sun US: россиянка Загитова стала самой сексуальной фигуристкой мира
Олимпийская чемпионка Алина Загитова является самой сексуальной фигуристкой мира. Такую оценку спортсменке дали журналисты американского издания The Sun US.
На сайте издания появилась статья о российской фигуристке. В материале рассказывалось о жизни чемпионки и ее заработке. В тексте журналисты назвали Загитову моделью, любящей проводить свободное время за садоводством, а также самой сексуальной фигуристкой в мире.
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Загитова взяла золото Олимпиады в 2018 году. Еще на ее счету первое место чемпионата мира 2019 года, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годов.
Ранее Загитова призвала россиян заботиться об экологии. Она снялась в ролике об обращении с отходами Российского экологического оператора.
США
Фигурное катание
Алина Загитова
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