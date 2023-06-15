Экология 15 июня 2023, 11:00 Алина Загитова призвала россиян заботиться об экологии

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Российский экологический оператор презентовал полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) новый ролик на тему обращения с отходами, в котором снялась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Она призвала россиян заботиться об окружающей среде.

«Мир без мусора — точно в наших руках. Те, кто давно со мной, знают — я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды. Поэтому была рада вместе с Денисом Буцаевым стать участником сессии Российского экологического оператора „На пути к переработке: от отходов к ресурсам“. Она состоялась сегодня на ПМЭФ в Питере. Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении, а также о том, почему экология — это дело каждого из нас говорили эксперты, экологи и просто такие же неравнодушные к чистому будущему планеты люди. В поддержку — состоялась презентация ролика с моим участием. Он снят вместе с РЭО. Там все, как и в жизни — что внутри, то и снаружи. Посмотрите. Я уверена, что вы поймете, о чем речь», — отметила Алина Загитова.

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Ролик опубликован в социальных сетях РЭО, его можно посмотреть по ссылке во «ВКонтакте».

«Одна из больших задач, которые стоят перед нами сегодня, это изменение ментальности, поведенческой модели. Это то, что каждый из нас может делать фактически каждый день путем несложного выбора: в пользу более экологичных видов товаров, более экологически ответственного поведения, сепарации своих отходов, отказа от излишней упаковки, сдачи, как недавно обсуждали, вещей во вторичный оборот, это может быть и секонд-хенд, это может быть, в том числе, и переработка, и многое-многое другое. То, с чем мы фактически сталкиваемся каждый день. Без решения поведенческой модели наличие даже самой современной инфраструктуры не приведет нас к желаемому результату», — сказала на сессии генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«У РЭО есть большой медиабанк, для которого мы готовим различные экопросветительские материалы, в том числе социальную рекламу, а также плакаты, фотографии, уроки „Зеленой школы“. Видеоролики с известными личностями стали нашей традицией, они находят свою популярность среди пользователей интернета, а значит, множество людей задумывается о том, чтобы выбрать более экологичную модель поведения», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.