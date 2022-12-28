Знаменитости 28 декабря 2022, 00:05 Россияне восхитились танцем Уэнсдей в исполнении Камилы Валиевой Фигуристку Валиеву сравнили с актрисой Дженной Ортегой из-за танца Уэнсдей РИА «Новости»

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Фигуристка Камила Валиева завоевала серебряную медаль на прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменка выступила с танцем Уэнсдей — программой по мотивам одноименного сериала от Netflix. Зрители восхитились профессионализмом россиянки, сообщило издание Medialeaks.

Олимпийская чемпионка выступила в образе актрисы Дженны Ортеги, сыгравшей в сериале от Netflix роль дочери Аддамсов. Зрители встретили прокат бурными аплодисментами. После завершения программы Валиева опубликовала фрагмент видео в своих социальных сетях. Подписчики спортсменки отметили, что номер Валиевой стал лучшей адаптацией сцены фильма.

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«Восторг, потрясающее перевоплощение и незабываемое зрелище!» — написал один из комментаторов.

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Новой чемпионкой России в одиночном катании стала 15-летняя Софья Акатьева. Камила Валиева стала второй, а Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль.

В начале декабря в Санкт-Петербурге прошел чемпионат страны по прыжкам на льду. Камила Валиева одержала победу. В рейтинге Международного союза конькобежцев россиянка занимает 14-ю строчку.