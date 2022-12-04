Спорт 04 декабря 2022, 23:12 Фигуристка Валиева выиграла чемпионат России по прыжкам Фигуристка Камила Валиева победила в личном турнире чемпионата России по прыжкам РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка Камила Валиева 4 декабря одержала победу на чемпионате России по прыжкам. Соревнования проходят в ледовом дворце «Юбилейный» в Петербурге.

Подопечная Этери Тутберидзе оказалась сильнее ученицы Евгения Плющенко — Софьи Муравьевой. Валиева обошла по очкам соперницу, чисто исполнив два четверных тулупа: она набрала за них 27,55 балла. А Муравьева показала два тройных акселя.

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Валиева выступает в одиночном фигурном катании. По состоянию на ноябрь текущего года, она занимает 14-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

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В феврале Валиева оказалась в центре скандала после обнаружения допинга в ее пробе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало проверку. Ситуация с фигуристкой спровоцировала очередную волну спекуляций на Западе вокруг российского спорта.

Ранее сообщалось, что WADA затягивает дело Валиевой и не передает необходимые материалы Спортивному арбитражному суду.