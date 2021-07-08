Появились кадры со съемок нового сезона «Сватов»

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» стартовали в Грузии. Грузии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство ссылается на информацию в фан-аккаунте шоу.

В коротком ролике, снятом кем-то из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. Какой будет сюжет, пока не понятно.

Кроме того, исполнительницы Маши Ковалевой в «Сватах», актриса а Инна Королева, разместила в своих Stories в Instagram видео. В нем она рассказывает, что прилетела в Грузию. Она намекнула, что приехала по работу.

Скрин из Stоriеs Инны Королевой. Источник фото: Instagram

«Люблю свою работу», — написала Ковалева.

Украинский сериал «Сваты» впервые вышел на экраны 2008 году. В РФ его показывал телеканал «Россия-1». Всего вышло шесть сезонов. Съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии в 2020 году, но из-за пандемии их вскоре приостановили.

Главные роли в сериале играют Федор Добронравов, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов и другие.