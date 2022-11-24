Знаменитости 24 ноября 2022, 02:08 Джонни Депп вернулся к съемкам в новой части «Пиратов Карибского моря» The Sun: Джонни Депп снимется в новом фильме «Пиратов Карибского моря» Публичное достояние

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Американский актер Джонни Депп примет участие в съемках шестого фильма из серии «Пираты Карибского моря». Имя Деппа есть в списке артистов и технического персонала, которых вызывают для участия в съемках, сообщила газета The Sun.

По данным издания, пробные съемки фильма под предварительным названием «День в море» запустят в феврале в Великобритании. Пока не ясно, кто станет режиссером нового фильма. Исполнительным продюсером ленты назначен Брюс Хендрикс, который участвовал в создании первых трех фильмов популярной франшизы.

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Пять фильмов из серии «Пираты Карибского моря» в мировом прокате заработали свыше 4,1 миллиарда долларов, а сам Депп получил за роль Джека Воробья более 240 миллионов долларов.

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Джонни Депп лишился роли во франшизе после того, как его бывшая супруга Эмбер Хард обвинила его в домашнем насилии и обратилась в суд. В июне текущего года утверждения Херд признали клеветой.