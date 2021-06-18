Роналду в маске на Евро-2020 не узнал охранник. Видео

Форварда сборной Португалии Криштиану Роналду не захотели пускать на стадион перед встречей команды с Венгрией. Матч прошел в рамках первого тура группового этапа Евро-2020.

Роналду был в маске, и охранник его не узнал. Мужчина остановил знаменитого футболиста и попросил показать аккредитацию на мероприятие. Видео курьезного момента появилось в Twitter.

Игра Венгрия — Португалия состоялась в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Португальцы победили своих соперников со счетом 3:0.

За матч португальская сборная получила три очка и заняла первое место в турнирной таблице группы F. Венгрия с нулевым результатом находится на последней — четвертой — строке.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, вышедшим на поле в пяти чемпионатах Европы. Он также оказался рекордсменом по числу сыгранных на Евро матчей.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021-й. Соревнования принимают 11 европейских городов, в том числе Санкт-Петербург.