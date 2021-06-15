Роналду стал рекордсменом по числу сыгранных Евро

Встреча сборных Португалии и Венгрии на Евро-2020 начался с двух достижений. Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, вышедшим на поле в пяти чемпионатах Европы, и рекордсменом по числу сыгранных матчей на Евро.

Роналду в качестве капитана вывел сборную Португалии на поле, уточнило РИА «Новости». Ей предстоит сыграть с соперниками из Венгрии.

В финальных стадиях чемпионата Европы матч стал для форварда португальцев 22-м. Впервые Роналду выступил на турнире в 2004 году, выиграв вместе с национальной сборной серебро. В 2012 году команда завоевала бронзу, а в 2016-м — золото.

Участие в финальных стадиях четырех чемпионатов Европы, без учета Роналду, приняли 16 человек. Впервые в 2000 году достижение получили немецкий футболист Лотар Маттеус и игрок Дании Петер Шмейхель. В 2016 году четвертым Евро был для 11 футболистов. В заявку на чемпионат этого года из них попал только Рональду.

Евро-2020 начался 11 июня и завершится 11 июля. Матчи пройдут в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.