Мир 18 ноября 2022, 18:30 «Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Роналду за критику клуба в интервью — СМИ Daily Mail: клуб «Манчестер Юнайтед» решил расторгнуть контракт с форвардом Роналду РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Манчестер Юнайтед» начал процесс расторжения контракта с форвардом клуба Криштиану Роналду без выплаты компенсаций, сообщил таблоид Daily Mail. По его данным, причиной стало недавнее интервью, в котором футболист жестко раскритиковал руководство команды.

Теперь в «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду нарушил условия контракта, поэтому не получит положенные «отходные» в размере 19 миллионов долларов. А по информации Guardian, клуб даже намерен подать в суд.

Реклама

В официальном заявлении команда туманно сообщила, что предприняла «соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду», но воздержится от разглашения подробностей, «пока этот процесс не завершится».

Реклама

Роналду играл в «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года и, по его собственному признанию, долгое время чувствовал себя комфортно и отказывался от других поступавших предложений. Контракт был рассчитан на период до июня 2023 года. Однако на этой неделе в интервью журналисту Пирсу Моргану на Talk TV Роналду пожаловался, что тренер не уважает его так, как он того заслуживает, а владельцы плохо заботятся о клубе.

Также спортсмен признался, что хочет «играть еще два-три года максимум» и к 40 годам завязать с футболом.