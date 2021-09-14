Роналду попал мячом в стюарда на разминке. Он подарил футболку пострадавшей

Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время разминки попал мячом в одного из стюардов. От сильного удара женщина упала, но все обошлось. После матча спортсмен решил в качестве извинений подарить пострадавшей женщине футболку.

Ситуация произошла перед матчем с «Янг Бойз», сообщил сайт Sports.ru. Во время разминки Роналду случайно запустил мяч в боковую линию поля, где стоял стюард. После удара женщина сразу же упала, и к ней подбежали коллеги. Также к пострадавшей подошел и сам футболист.

Португалец вернулся на поле только после того, как убедился, что стюард нормально себя чувствует. После игры Роналду подарил женщине свою футболку, которую та надела и стала позировать журналистам.

Ранее Роналду удалось забить два гола в своей первой игре после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Домашний матч проходил 11 сентября в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги. Игра против «Ньюкасл» закончилась со счетом 4:1.