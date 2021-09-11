Роналду забил два гола в своей первой игре после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в домашнем матче четвертого тура английской Премьер-лиги забил два гола, обеспечив своей команде победу над «Ньюкасл». Матч закончился со счетом 4:1.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд». Роналду забил гол на 45-й минуте и второй — на 62-й минуте. Также мячи в ворота соперника отправили на 80-й минуте Бруну Фернандеш, а спустя 10 минут — Джесси Лингард. Единственный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» забил на 50-й минуте Хавьер Манкильо.

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал третью победу в сезоне при одной ничьей. Команда заработала 10 очков и вышла в лидеры премьер-лиги. «Ньюкасл» три из четырех матчей проиграл. Клуб занимает предпоследнюю строчку, заработав один балл.

Прошедший матч для Роналду стал первым после возвращения в британский клуб. По словам португальца, большое значение при решении вернуться в «Манчестер Юнайтед» спустя 11 лет сыграла личность тренера Алекса Фергюсона.