Знаменитости 11 июня 2023, 15:49 Рому Зверя призвали проверить на спонсорство ВСУ Общественники попросили Генпрокуратуру проверить Рому Зверя на финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Генпрокурора России Игоря Краснова попросили начать проверку в отношении лидера группы «Звери» Романа Билыка. Музыканта, которого знают под сценическим именем Рома Зверь, заподозрили в финансировании ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.

Общественники из Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией указали в письме на имя главы надзорного ведомства, что в марте 2022 года музыкант и члены его группы выступили против спецоперации. К тому же, после 2014 года «Звери» перестали выступать в Крыму.

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«Билык неоднократно заявлял, что вне политики, однако его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших», — отметили в обращении к Краснову.

Роман Билык, напомнил Life, родился в Таганроге. Школьником, с 1989 по 1993 годы, жил в Мариуполе. Мать артиста — русская, а отец — с Украины.

Группу «Звери» объявили хедланейром Петербургского международного экономического форума-2023. В Сети раскритиковали анонс их выступления, напомнив о позиции Ромы Зверя насчет СВО.

В пресс-службе «Росконгресса» 10 июня заявили, что «Зверей» на ПМЭФ-2023 заменит группа «Чиж & Co».