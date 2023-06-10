Культура 10 июня 2023, 21:44 Группе «Звери» нашли замену для концерта на Дворцовой площади на ПМЭФ «Чиж & Co» выступят вместо группы «Звери» на Дворцовой площади на ПМЭФ РИА «Новости»

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Группа «Чиж & Co» выступит на бесплатном концерте 16 июня в Петербурге на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ. Она заменит группу «Звери», выступление которой ранее анонсировалось в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса».

В фонде заявили, что подготовили обширную программу фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны».

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«В ней вы точно найдете что-то для себя, в списке мероприятий есть даже медитации. 16 июня — хор мальчиков хорового училища имени Глинки, выставка, посвященная музыкальному самиздату в СССР, выступления Чиж & Со и „Джанго“ с Алексеем Поддубным на Дворцовой площади», — рассказали в фонде.

В пресс-службе подтвердили, что выступления группы «Звери» не будет.

Организаторы добавили, что кроме анонсированных ранее мероприятий состоятся Вторая Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» с участием более 30 галерей. Также пройдут эксклюзивный прием и концерт классической музыки в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Ранее фонд «Росконгресс» представил деловую программу пространства «Здоровое общество» в рамках Петербургского международного экономического форума. Данный проект — это профильная платформа для сотрудничества представителей органов власти и экспертных сообществ для обмена опытом и прочих целей.