Рок‐группа Aerosmith отменила тур по Европе и концерт в Москве из‐за пандемии

Рок-группа Aerosmith отменила тур по Европе, в ходе которого планировалось в том числе выступление в Москве. Об этом организаторы турне написали на своей странице в Facebook.

«К сожалению, европейский тур Aerosmith отменен по решению группы. Возврат билетов осуществляется у билетных операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке», — выпустила пост компания-организатор SAV Entertainment.

Тур Aerosmith должен был состояться еще в 2020 году, серия концертов планировалась в честь 50-летия команды. Музыканты перенесли концерты на один год в связи с пандемией, а потом снова отложили их.

Музыканты через своего представителя донесли до фанатов слова сожаления. Они отметили, что весь состав постоянно следит за ситуацией с коронавирусом и сейчас не может принять положительное решение относительно концертов. Рокеры выразили надежду, что вскоре концерты все-таки состоятся.

В последний раз Aerosmith выступали в Москве весной 2017 года. Тогда у них проходил тур под названием Aero-Vederci Baby!.