Aerosmith дадут концерт в России к своему 50-летию

Концерт пройдет 30 июля на стадионе «ВТБ-Арена».

Как сообщила «Газета.ru», европейский тур группы включил 14 стран.

Последнее выступление Aerosmith в России состоялось весной 2017 года в Москве. Оно стало часть тура Aero-Vederci Baby! Предполагалось, что он станет прощальным.

Американская рок-группа Aerosmith появилась в 1970 году. Коллектив выпустил свой одноименный дебютный альбом в 1973 году.

Ранее «360» писал об иске барабанщика группы Джоуи Крамера из-за отстранения его от выступления перед премией Grammy. Осенью ему отказали в возвращении в группу из-за полученных весной 2019 года травм.

В 2018 году произошел скандал вокруг группы и президента США Дональда Трампа. Лидер Aerosmith Стивен Тайлер потребовал от Трампа прекратить использование композиции группы «Livin 'on the Edge» («Живем на грани») на встречах со своими сторонниками. Это был уже второй такой случай: в 2015 году Трамп без спроса использовал в своей предвыборной кампании их песню «Dream on» («Мечтай»).