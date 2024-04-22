Знаменитости 22 апреля 2024, 02:09 «Рогоносец уже четыре года». Киркоров рассказал, как разрушился брак Пугачевой Киркоров заявил, что Пугачева изменила ему, когда пара была в браке РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров рассказал, как закончились его романтические отношения с коллегой по цеху Аллой Пугачевой. О своих брачных невзгодах артист рассказал в программе «Новые русские сенсации».

«Начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — признался поп-король.

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Он отметил, что не злится на бывшую возлюбленную, потому что она все равно нашла свою вторую половинку.

Пугачева с Киркоровым прожили в браке 10 лет, но в 2005 году пара развелась. Сейчас звезда замужем за комиком Максимом Галкиным*. Супруги покинули Россию после событий в феврале 2022 года.

При этом сама Алла Борисовна может прибыть на родину в этом году. Как заметила астролог Екатерина Тубис, у звезды есть проблемы со здоровьем. Певица доверяет некоторым российским врачам, поэтому уже летом может приехать поправлять здоровье в родных стенах.

* Признан иностранным агентом на территории России.