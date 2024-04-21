Знаменитости 21 апреля 2024, 05:51 Астролог предсказал, когда Пугачева вернется на родину Тубис: Пугачева может вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем этим летом РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем. Такое мнение выразила астролог Екатерина Тубис в беседе с Prozvezd.

«Есть ощущение, что Пугачева будет до конца бороться за свое имя и нажитое имущество. В целом для Примадонны этот год семейный, но могут пострадать ее финансы, так как Марс с Сатурном в доме денег создают некий напряженный аспект», — сказала она.

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По прогнозу Тубис, артистка может прибыть на родину уже летом этого года. Пугачевой следует позаботиться о своем сердце и органах дыхания. В России у певицы есть врачи, которым она доверяет.

Ранее подруга Пугачевой, телеведущая Кира Прошутинская заявила, что для артистки настали трудные времена. По ее словам, это может быть самый тяжелый период за всю ее жизнь. Женщина поняла настроение исполнительницы благодаря песням.