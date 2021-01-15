Родные Грачевского получат многомиллионное наследство

За режиссером числился дом площадью 300 квадратных метров в закрытом поселке на Новорижском шоссе. Площадь приусадебного участка — 17 соток. В доме расположены комната отдыха, кабинет Грачевского, гостевая и детская. Риелторы оценивают его стоимость в 50 миллионов рублей.

Также Грачевский владел в Москве трехкомнатной квартирой на улице Гиляровского стоимостью 17 миллионов рублей. Кроме того, после него остались авторские права на киножурнал «Ералаш», написала «Экономика Сегодня».

Наследство поделят между собой третья жена, актриса Екатерина Белоцерковская, сын Максим и дочь Ксения от первого брака, девятилетняя Василиса от второго брака и Филипп, которому нет еще и года, от третьего союза.

Борис Грачевский умер в больнице вечером 14 января от COVID-19. В тот день его состояние ухудшалось, медики уже не давали утешительных прогнозов. Режиссер лежал в реанимации и почти не дышал самостоятельно, он был подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ему был 71 год.