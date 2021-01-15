Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

«Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции», — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Грачевский скончался в больнице вечером в четверг, 15 января. В тот день его состояние все ухудшалось и медики уже не могли дать утешительных прогнозов. Режиссер лежал в реанимации и почти не дышал самостоятельно, он был подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это последняя стадия перед аппаратом ИВЛ.

Первой о печальной новости сообщила его жена — Екатерина Белоцерковская. Сегодня она выложила в соцсетях прощальное фото с мужем.

«R.I.P. … Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что?» — написала она.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил установить в Москве памятную табличку Борису Грачевскому. Он объяснил это тем, что создатель «Ералаша» много сделал для своей профессии.