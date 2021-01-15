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    15 января 2021, 09:35

    Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

    Анастасия Калинина

    Создатель художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от коронавируса. Ему был 71 год. Об этом сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.
    Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

    «Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции», — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

    Грачевский скончался в больнице вечером в четверг, 15 января. В тот день его состояние все ухудшалось и медики уже не могли дать утешительных прогнозов. Режиссер лежал в реанимации и почти не дышал самостоятельно, он был подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это последняя стадия перед аппаратом ИВЛ.

    Первой о печальной новости сообщила его жена — Екатерина Белоцерковская. Сегодня она выложила в соцсетях прощальное фото с мужем.

    «R.I.P. … Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что?» — написала она.

    Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил установить в Москве памятную табличку Борису Грачевскому. Он объяснил это тем, что создатель «Ералаша» много сделал для своей профессии.