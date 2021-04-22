«Рядом с человеком, которого люблю, привычки меняются». Карпович рассказала о личной жизни

Актриса Мирослава Карпович рассказала, что у нее все хорошо и она живет с человеком, которого любит. Об этом сообщил сайт tele.ru.

По данным ИА «ФедералПресс», актриса уточнила, что старается полностью принимать своего партнера и быть лояльной к недостаткам.

«Рядом с человеком, которого люблю, привычки меняются», — рассказала она.

С кем именно живет актриса, она пояснять не стала. СМИ предполагаются, что речь идет об актере Павле Прилучном.

Ранее Карпович и Прилучный представили спектакль «Косметика врага». В конце постановки под музыку пара обнималась. Актеры прижимались друг к другу и кружились в объятиях, склонив головы на плечи.

Многие зрители потом написали, что финальная сцена пробрала их до мурашек. А еще они пошутили: «Прилучный с Карпович свадебный танец репетируют».

По неподтвержденной информации, Карпович и Прилучный живут в доме, который актер купил еще с бывшей женой Агатой Муцениеце. Друзья пары говорили, что он думает продать особняк, так как сейчас непросто выплачивать ипотеку из-за накопившихся долгов.