Прилучный и Карпович исполнили страстный танец на публике

Артисты представили спектакль «Косметика врага». В конце постановки под музыку пара обнималась. Актеры прижимались друг к другу и кружились в объятиях, склонив головы на плечи.

Многие зрители потом написали, что финальная сцена пробрала их до мурашек. А еще они пошутили: «Прилучный с Карпович свадебный танец репетируют».

По неподтвержденной информации, Карпович и Прилучный живут в доме, который актер купил еще с бывшей женой Агатой Муцениеце. Друзья пары говорили, что он думает продать особняк, так как сейчас непросто выплачивать ипотеку из-за накопившихся долгов.

Артист уже познакомил своих детей с новой девушкой. Звезда сериала «Папины дочки» даже ездила с возлюбленным в отпуск и присматривала за семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией.

Весной Муцениеце заявила, что тогда еще ее муж поднимает на нее руку. Актриса записала слезное обращение к подписчикам, в котором рассказала о неадекватном поведении Прилучного. Муцениеце и Прилучный развелись летом.