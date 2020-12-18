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    18 декабря 2020, 01:16

    Прилучный и Карпович исполнили страстный танец на публике

    Алена Макаренко

    Актеры Мирослава Карпович и Павел Прилучный приехали с гастролями в Воронеж. Финальная сцена со страстным танцем пробрала зрителей до мурашек, написал сайт «Дни.ру».
    Прилучный и Карпович исполнили страстный танец на публике

    Артисты представили спектакль «Косметика врага». В конце постановки под музыку пара обнималась. Актеры прижимались друг к другу и кружились в объятиях, склонив головы на плечи.

    Многие зрители потом написали, что финальная сцена пробрала их до мурашек. А еще они пошутили: «Прилучный с Карпович свадебный танец репетируют».

    По неподтвержденной информации, Карпович и Прилучный живут в доме, который актер купил еще с бывшей женой Агатой Муцениеце. Друзья пары говорили, что он думает продать особняк, так как сейчас непросто выплачивать ипотеку из-за накопившихся долгов.

    Артист уже познакомил своих детей с новой девушкой. Звезда сериала «Папины дочки» даже ездила с возлюбленным в отпуск и присматривала за семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией.

    Весной Муцениеце заявила, что тогда еще ее муж поднимает на нее руку. Актриса записала слезное обращение к подписчикам, в котором рассказала о неадекватном поведении Прилучного. Муцениеце и Прилучный развелись летом.